Nirgendwo erwächst eine Kraft, die ihn aufhält: Donald Trump vor Gericht in New York.

Donald Trump nutzt vor Gericht seine schärfste Waffe, die Lüge. So kommt er aus der Defensive und in den Angriff. Und das ist erst der Beginn.

Kommentar von Stefan Kornelius

Am Montag beginnt die Serie der Vorwahlen in den USA, was schon deshalb wie eine Nebensache erscheint, weil die Wiederauferstehung Donald Trumps jede Vorstellung von einer demokratischen Auseinandersetzung erstickt hat. Offenbar kann nur noch ein Himmelszeichen diesen Mann zumindest als Präsidentschaftskandidaten der Republikaner verhindern. Die Entfesselung des Kandidaten Trump ist ein nahezu totalitäres Schauspiel: die republikanischen Kontrahenten, der Präsident von den Demokraten, die Medien, die Justiz - nirgendwo erwächst eine Kraft, die Trump zu diesem Zeitpunkt aufhält. Das Wahljahr ist zwar lang - aber es beginnt niederschmetternd.