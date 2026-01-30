Zum Hauptinhalt springen

MeinungDonald TrumpDie USA haben die Grenze zum Faschismus überschritten

Portrait undefined Michaela Haas

Kolumne von Michaela Haas

Lesezeit: 4 Min.

In den USA gehen Abertausende auf die Straße, um gegen die Regierung zu protestieren.
In den USA gehen Abertausende auf die Straße, um gegen die Regierung zu protestieren. (Foto: Shannon Stapleton/Reuters)

Nazi-Sympathisanten, ICE-Schergen, Propaganda, Gewalt und Persönlichkeitskult: Wann genau kippt eine Demokratie? Über ein Land, das in die Autokratie schlittert – und Amerikaner, die sich dagegen wehren.

Gerade fragte mich eine amerikanische Freundin, wie das war in den frühen 1930er-Jahren, bevor die Nazis in Deutschland die Macht ergriffen. Ob ich Parallelen sehe zu den USA der Gegenwart? Diese Frage wird mir in letzter Zeit immer öfter gestellt. Alle sehen die Warnzeichen: eine Regierung, die Lügen zur Wahrheit erklärt, die sich nicht um Gerichtsurteile und Gesetze schert, die Schergen losschickt, die unliebsame Bevölkerungsgruppen ohne Prozess wegsperrt.

Zur SZ-Startseite

MeinungUSA
:Dies ist Donald Trumps Rache an demokratisch regierten Regionen

SZ PlusKommentar von Peter Burghardt
Portrait undefined Peter Burghardt

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite