Gerade fragte mich eine amerikanische Freundin, wie das war in den frühen 1930er-Jahren, bevor die Nazis in Deutschland die Macht ergriffen. Ob ich Parallelen sehe zu den USA der Gegenwart? Diese Frage wird mir in letzter Zeit immer öfter gestellt. Alle sehen die Warnzeichen: eine Regierung, die Lügen zur Wahrheit erklärt, die sich nicht um Gerichtsurteile und Gesetze schert, die Schergen losschickt, die unliebsame Bevölkerungsgruppen ohne Prozess wegsperrt.