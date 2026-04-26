Als Donald Trump spät am Samstag noch eine Pressekonferenz abhält, steht er vor lauter Journalisten und Journalistinnen in Smokings und Abendkleidern. Eigentlich hätten sie alle gemeinsam feiern sollen beim Gala-Abend der Korrespondenten für das Weiße Haus. Aber es endete mit Schüssen, Dinner-Gästen, die sich unter Tischen versteckten, einem überwältigten Täter, einem evakuierten Festsaal und dem leider allzu vertrauten Gefühl, dass in Amerika jederzeit, oder, wie Trump sagte, „sehr unerwartet“ ein schwer Bewaffneter auftauchen kann, um andere zu ermorden, gezielt oder wahllos. Die USA bleiben eine Geisel von Gewaltbereiten, die allzu leicht an Schusswaffen gelangen.
MeinungSchüsse bei Trump-GalaAmerika wird so schnell nicht zur Ruhe kommen
Kommentar von Nicolas Richter
Lesezeit: 3 Min.
Washington ist am Samstag wohl nur knapp einer Katastrophe entgangen. Der Präsident findet danach sogar einige richtige Worte. Aber leider nur vorübergehend.
USA:Schüsse bei der Gala von Donald Trump und den Journalisten
Beim Korrespondenten-Dinner in Washington feuert ein Schütze in der Hotel-Lobby – und das vermeintlich bestgeschützte Abendessen Amerikas endet abrupt. Der Verdächtige ist in Haft, ein Polizist wurde leicht verletzt.
Lesen Sie mehr zum Thema