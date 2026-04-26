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MeinungSchüsse bei  Trump-GalaAmerika wird so schnell nicht zur Ruhe kommen

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Kommentar von Nicolas Richter

Lesezeit: 3 Min.

Polizeiband  vor dem Washington Hilton Hotel
Polizeiband  vor dem Washington Hilton Hotel Kylie Cooper/REUTERS

Washington ist am Samstag wohl nur knapp einer Katastrophe entgangen. Der Präsident findet danach sogar einige richtige Worte. Aber leider nur vorübergehend.

Als Donald Trump spät am Samstag noch eine Pressekonferenz abhält, steht er vor lauter Journalisten und Journalistinnen in Smokings und Abendkleidern. Eigentlich hätten sie alle gemeinsam feiern sollen beim Gala-Abend der Korrespondenten für das Weiße Haus. Aber es endete mit Schüssen, Dinner-Gästen, die sich unter Tischen versteckten, einem überwältigten Täter, einem evakuierten Festsaal und dem leider allzu vertrauten Gefühl, dass in Amerika jederzeit, oder, wie Trump sagte, „sehr unerwartet“ ein schwer Bewaffneter auftauchen kann, um andere zu ermorden, gezielt oder wahllos. Die USA bleiben eine Geisel von Gewaltbereiten, die allzu leicht an Schusswaffen gelangen.

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USA
:Schüsse bei der Gala von Donald Trump und den Journalisten

Beim Korrespondenten-Dinner in Washington feuert ein Schütze in der Hotel-Lobby – und das vermeintlich bestgeschützte Abendessen Amerikas endet abrupt. Der Verdächtige ist in Haft, ein Polizist wurde leicht verletzt.

SZ PlusVon Peter Burghardt

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