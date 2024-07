Kommentar von Andrian Kreye

Es geht ein Bruch durch die Nation der Vereinigten Staaten. Manche sehen da schon die Vorboten eines Bürgerkriegs. Der Attentatsversuch auf Donald Trump hat diesen Bruch nun noch geweitet. Die Reaktionen der digitalen Öffentlichkeit waren so vorhersehbar wie radikal. Bei den Republikanern und der globalen Rechten suchte man nach Hinweisen auf die Gewaltbereitschaft der Demokraten und Liberalen. Wobei die Vorhut dieser Vorwürfe keineswegs in den Nischen des Netzes, sondern in den Hallen des Parlaments zu finden war. Abgeordnete der Republikaner in Washington hatten ein Zitat aus einem Telefongespräch Joe Bidens mit Spendern gefunden, das sie deutlich als Aufruf zur Gewalt interpretierten.