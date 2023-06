Kommentar von Christian Zaschke

Es wird ein Spektakel, es wird chaotisch, es wird laut, mithin: Es wird ein Tag ganz nach Donald Trumps Geschmack. Wenn der ehemalige US-Präsident an diesem Dienstag in Miami angeklagt wird, weil er am Ende seiner Amtszeit geheime Dokumente in seinen Golfklub Mar-a-Lago geschafft hatte, wird nicht nur ein Mediensturm losbrechen. Es werden sich auch viele seiner Anhänger versammeln, und man kann nur hoffen, dass es nicht zu Ausschreitungen kommt. Denn auszuschließen ist das nicht.