Kommentar von Reymer Klüver

Ist es doch noch nicht zu spät für einen Sieg der Vernunft in den USA? Nach einer Nachtsitzung hat der Senat in Washington ein (Waffen-)Hilfspaket für die Ukraine, Israel und Taiwan verabschiedet, mehr als 95 Milliarden Dollar. Abgesehen von der enormen Dimension der geplanten Zahlungen ist daran zweierlei bemerkenswert. Erstens: Das Hilfspaket wurde mit 70 Stimmen, also mit satter Zweidrittelmehrheit verabschiedet. Zweitens: 22 Republikaner stimmten dafür - ohne Zweifel ein Akt politischen Muts.