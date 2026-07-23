In der ewigen Rangliste der erfolglosen Kriege wird der von den USA und Israel gegen Iran gestartete einen Spitzenplatz einnehmen. Er sollte ein Regime stürzen und brachte noch ruchlosere Hardliner an die Macht. Er sollte den Einfluss von Iran in der Region begrenzen und machte das Land zum Herrscher über die Straße von Hormus, zum Türsteher der Weltwirtschaft, die Teheran je nach Belieben zum Erliegen bringen kann. Und seit Mittwoch kann man nun auch sagen: Der Krieg sollte verhindern, dass es in dieser schwierigen und von Kriegen geprägten Region eine weitere Atommacht geben wird. Der Konflikt führt nun aber dazu, dass nicht nur Iran nun wohl endgültig und so schnell wie möglich eine Bombe bauen will, um sich vor künftigen Angriffen zu schützen – sondern womöglich auch Saudi-Arabien.