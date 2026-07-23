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MeinungUS-Atomdeal mit Saudi-ArabienTrump setzt eine Dummheit auf die andere

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Kommentar von Bernd Dörries

Lesezeit: 2 Min.

Für ihn breitet Trump die Arme aus: der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman, hier bei der Ankunft am Weißen Haus im November 2025.
Für ihn breitet Trump die Arme aus: der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman, hier bei der Ankunft am Weißen Haus im November 2025. Jessica Koscielniak/REUTERS

Seit 20 Jahren will das Königshaus an Amerikas Nukleartechnologie ran. Seit 20 Jahren hat Amerika Nein dazu gesagt. Der jetzige Präsident gibt die Erlaubnis – und dann doch nicht.

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In der ewigen Rangliste der erfolglosen Kriege wird der von den USA und Israel gegen Iran gestartete einen Spitzenplatz einnehmen. Er sollte ein Regime stürzen und brachte noch ruchlosere Hardliner an die Macht. Er sollte den Einfluss von Iran in der Region begrenzen und machte das Land zum Herrscher über die Straße von Hormus, zum Türsteher der Weltwirtschaft, die Teheran je nach Belieben zum Erliegen bringen kann. Und seit Mittwoch kann man nun auch sagen: Der Krieg sollte verhindern, dass es in dieser schwierigen und von Kriegen geprägten Region eine weitere Atommacht geben wird. Der Konflikt führt nun aber dazu, dass nicht nur Iran nun wohl endgültig und so schnell wie möglich eine Bombe bauen will, um sich vor künftigen Angriffen zu schützen – sondern womöglich auch Saudi-Arabien.

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