Die Wissenschaftlerin Susan Monarez hatte keinen Monat Zeit, Spuren in ihrem Amt als neue Chefin der einflussreichen US-Seuchenschutzbehörde CDC zu hinterlassen. Kaum berufen, wurde sie von der Trump-Regierung schon wieder gefeuert. Grund sollen unversöhnliche Positionen in der Impfpolitik zwischen ihr und dem Gesundheitsministerium gewesen sein. Nun kann es in jedem Land vorkommen, dass ein Minister und eine Behördenchefin so weit auseinanderliegen, dass eine Trennung die beste Lösung ist. Doch wenn man das bisherige Gebaren von Ressortchef Robert F. Kennedy Jr. zugrunde legt, scheint es wenig wahrscheinlich zu sein, dass er überhaupt nach einem Kompromiss gesucht hat.
MeinungUSA:Der US-Gesundheitsminister vergreift sich an der Gesundheit seiner Landsleute
Kommentar von Berit Uhlmann
Lesezeit: 1 Min.
Robert F. Kennedy Jr. schasst die gerade erst ernannte Chefin der Seuchenschutzbehörde. Ausgerechnet kurz nach einem bewaffneten Angriff auf das Haus.
