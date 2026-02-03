Nach allem, was man weiß, interessiert sich Donald Trump nicht für Gesundheit, angefangen bei seiner eigenen. Eine ausgewogene Ernährung bei regelmäßiger Bewegung und ausreichend Schlaf? Das ist nicht so seine Sache, sieht man vom gelegentlichen Golfspielen ab. Aber auch für die Gesundheit der Amerikaner hat Trump wenig übrig. Seine Republikaner haben die Gesundheitsausgaben so stark gekürzt, dass schätzungsweise zehn Millionen Menschen bald ihre Krankenversicherung verlieren könnten.
MeinungUSAEr ist für die Amerikaner noch gefährlicher als Donald Trump
Kommentar von Ann-Kathrin Nezik
Lesezeit: 3 Min.
Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. stellt die richtige Diagnose: Es gibt zu viel, was die Amerikaner krank macht. Daraus aber hat er einen Feldzug gegen das Impfen gemacht. Und das kann Menschenleben kosten.
Das US-Impfprogramm galt immer als Goldstandard. Was Trumps Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. und Anti-Impf-Aktivisten mit ihrer Wissenschaftsfeindlichkeit anrichten, kann man am Masernausbruch in Texas beobachten.
