Nach allem, was man weiß, interessiert sich Donald Trump nicht für Gesundheit, angefangen bei seiner eigenen. Eine ausgewogene Ernährung bei regelmäßiger Bewegung und ausreichend Schlaf? Das ist nicht so seine Sache, sieht man vom gelegentlichen Golfspielen ab. Aber auch für die Gesundheit der Amerikaner hat Trump wenig übrig. Seine Republikaner haben die Gesundheitsausgaben so stark gekürzt, dass schätzungsweise zehn Millionen Menschen bald ihre Krankenversicherung verlieren könnten.