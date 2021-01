Kommentar von Hubert Wetzel

Donald Trump hat seinen Anhängern stets versprochen, er werde "gewinnen, bis sie das Gewinnen satthaben". In Wahrheit jedoch hat er mehr Niederlagen zu verantworten, als jeder andere Präsident. In seinen vier Regierungsjahren hat Trump die Republikaner die Mehrheit im Abgeordnetenhaus und im Senat gekostet. Er hat nach einer Amtszeit das Weiße Haus wieder verloren. Er musste sich voriges Jahr bereits einem ersten Amtsenthebungsverfahren stellen, ein zweites wird voraussichtlich diese Woche beginnen. Man könnte es so sagen: Donald Trump ist das, was er am meisten hasst - ein Verlierer.