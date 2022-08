Liz Cheney am Dienstag während einer Wahlparty in Jackson, Wyoming. Ihre Kritik an Donald Trump hat sie die Parteikarriere gekostet.

Kommentar von Christian Zaschke

Die amerikanische Kongressabgeordnete Liz Cheney hätte es sich leicht machen können. Sie hätte den Mund halten können. Sie hätte sich verstecken können in der Phalanx ihrer republikanischen Kolleginnen und Kollegen, die fest zum ehemaligen Präsidenten Donald Trump stehen, ganz gleich, was dieser sich zuschulden kommen lässt. Doch Cheney hielt nicht den Mund. Sie sprach und spricht offen aus, was offensichtlich ist: Donald Trump darf nie wieder auch nur in die Nähe des Weißen Hauses gelangen, weil das für die Vereinigten Staaten eine Katastrophe wäre.