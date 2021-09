Kommentar von Stefan Kornelius

Angela Merkels berühmter Bierzeltsatz - die Zeiten "sind ein Stück vorbei", als man sich auf andere völlig verlassen konnte - dieser Satz ist ein Stück klarer geworden in den vergangenen Tagen. Eigentlich distanzierte sich die Kanzlerin mit diesen Worten von Donald Trump. Und vermutlich hat sie sich mit Bidens Amtsübernahme wieder ein Stück weit in der Sicherheit gewähnt: die USA als Garant für Sicherheit an der Seite Europas. Ein Stück weit.