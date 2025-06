Man wollte eine Botschaft senden. Live, weltweit, ohne Werbepausen. Vor einer Woche übertrug CNN vom New Yorker Broadway das Theaterstück „Good Night, and Good Luck“, eine Parabel auf die Realität des Jahres 2025. George Clooney spielt darin den legendären Nachrichtenmoderator Ed Murrow, einen Journalisten, der kritisch war, unbestechlich und – vor allem – stets der Wahrheit verpflichtet. Mit seiner Berichterstattung trug Murrow in den 1950er-Jahren wesentlich zum Sturz des reaktionären republikanischen Senators Joseph McCarthy bei, der mit Lügen und fabrizierten Geschichten Jagd auf echte oder vermeintliche Kommunisten machte und über Jahre ein Klima lähmender Angst in der US-Gesellschaft verbreitet hatte.