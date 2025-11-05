Um zu erahnen, was der Wahlsieg von Zohran Mamdani für die Zukunftsperspektiven der Demokraten in Amerika bedeuten könnte, lohnt sich ein Blick zurück in den Sommer 2024. Damals herrschte in den USA eine fast körperlich wahrnehmbare Aufbruchstimmung. Die eher so ins Rennen gepurzelte Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hatte einen signifikanten Teil des Landes elektrisiert. „Yes, we Kam“, lautete die Parole. Diese Euphoriewelle hatte bloß ein Problem: Wenig später war sie auch schon wieder abgeebbt.