Ein Angeklagter namens Alejandro Orozco ist einmal in Dankbarkeit vor seinem Richter auf die Knie gefallen. Orozco, einer dieser vielen mexikanischen Einwanderer ohne Papiere, die sich in den USA ein Leben aufgebaut haben, hatte einen Gelegenheitsjob als Lastwagenfahrer angenommen, bei dem es angeblich darum ging, eine Lebensmittelladung zu transportieren. Als er unterwegs erfuhr, dass jemand 200 Kilogramm Kokain zwischen dem Gemüse versteckt hatte, verständigte er die Polizei. Aber niemand glaubte ihm – fast niemand.