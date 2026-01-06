Ein Angeklagter namens Alejandro Orozco ist einmal in Dankbarkeit vor seinem Richter auf die Knie gefallen. Orozco, einer dieser vielen mexikanischen Einwanderer ohne Papiere, die sich in den USA ein Leben aufgebaut haben, hatte einen Gelegenheitsjob als Lastwagenfahrer angenommen, bei dem es angeblich darum ging, eine Lebensmittelladung zu transportieren. Als er unterwegs erfuhr, dass jemand 200 Kilogramm Kokain zwischen dem Gemüse versteckt hatte, verständigte er die Polizei. Aber niemand glaubte ihm – fast niemand.
Prozess gegen MaduroEin eigenwilliger Richter mit starkem moralischen Kompass
Lesezeit: 2 Min.
Alvin Kenneth Hellerstein ist 92 Jahre alt und hat in seiner langen Karriere schon viele ungewöhnliche Urteile gefällt. Jetzt muss er sich in New York mit Venezuelas Ex-Machthaber Nicolás Maduro auseinandersetzen.
Von Boris Herrmann
An diesem Montag soll der gefangen genommene Präsident Venezuelas bei einem ersten Gerichtstermin in New York erscheinen. Er wird dort einem bekannten Richter begegnen.
