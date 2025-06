Die zwei Erkenntnisse dieser Woche: Amerika bleibt eine weltweit agierende Macht. Und es ist bereit, strategische Interessen militärisch zu verteidigen. Das hat direkte Auswirkungen für die Menschen diesseits des Atlantiks.

Es gibt, so heißt es, Jahrzehnte, in denen nichts passiert. Und dann gibt es Wochen, in denen Jahrzehnte passieren. Europa hat gerade zwei solche Wochen hinter sich. Zuerst eine Woche der Gewalt, in der Bomben fielen, dann eine Woche der Worte, in der Gipfeltreffen stattfanden.