Das Credo der Wahlsiegerin klingt so, als habe sie Donald Trump mit den eigenen Waffen schlagen wollen: „Alaska First“ – nicht Amerika, aber ihre Heimat Alaska an erster Stelle. Und der Slogan ihrer Wahlkampagne „Fisch, Familie, Freiheit“ war geradezu perfekt zugeschnitten auf die gegenwärtig grassierenden Ängste und Sorgen und die Sehnsüchte der nur knapp 750 000 Einwohner des größten aller fünfzig US-Bundesstaaten. Seit Dienstag nun steht fest, dass die 53 Jahre alte Mary Peltola die kommenden sechs Jahre Alaska im Senat in Washington vertreten wird. Sie wird die erste Senatorin mit indigenen Wurzeln aus Amerikas nördlichem Außenposten sein.