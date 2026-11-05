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MeinungMidtermsDas Wahlergebnis zeigt, wie jung, weiblich und divers die USA wirklich sind

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Kommentar von Peter Burghardt

Lesezeit: 2 Min.

Der Einsatz dieser Frauen für Gina Hinojosa hat sich gelohnt: Die Latina ist künftig Gouverneurin von Texas.
Der Einsatz dieser Frauen für Gina Hinojosa hat sich gelohnt: Die Latina ist künftig Gouverneurin von Texas.
Michael Gonzalez/AP/dpa

Schöner hätte eine Gleichstellungsbeauftragte die Gewählten kaum auswählen können: Alle Gesellschaftsgruppen sind vertreten. Fehlt nur noch eine Präsidentin.

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Was sind die USA nicht für ein wunderbar vielschichtiges Land. Man weiß das natürlich und konnte es mit Blick auf die amerikanische Führungsebene doch manchmal vergessen, seit Donald Trump ein Kabinett aus Vasallen und Fernsehgesichtern zusammengestellt hatte. Aber jetzt, diese Zwischenwahlen. Da hat sich Amerika mit Verve gewehrt und schickt eine interessante Auswahl in den Kongress nach Washington oder an die Regierungsspitze der Bundesstaaten.

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Von Markus Hametner, Stefan Kloiber, Sören Müller-Hansen, Oliver Schnuck und Sarah Unterhitzenberger

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