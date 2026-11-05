Was sind die USA nicht für ein wunderbar vielschichtiges Land. Man weiß das natürlich und konnte es mit Blick auf die amerikanische Führungsebene doch manchmal vergessen, seit Donald Trump ein Kabinett aus Vasallen und Fernsehgesichtern zusammengestellt hatte. Aber jetzt, diese Zwischenwahlen. Da hat sich Amerika mit Verve gewehrt und schickt eine interessante Auswahl in den Kongress nach Washington oder an die Regierungsspitze der Bundesstaaten.