Bis vor Kurzem war Megyn Kelly noch ganz begeistert von Donald Trump. Okay, im Wahlkampf 2016 nannte er die damalige Journalistin seines Lieblingssenders Fox News „nasty“, böse. Aber am Abend vor seinem zweiten Wahlsieg im November 2024 stand sie mit dem Maga-Republikaner in Pittsburgh auf einer Bühne und warb für ihn. Nachher twitterte die Wahlhelferin ein gemeinsames Selfie und schrieb: „Gott segne ihn. Geht und wählt ihn!“