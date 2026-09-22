Zum Hauptinhalt springen

MeinungUSADie Maserntoten von Pennsylvania sind auch die Toten von Trump

Portrait undefined Ann-Kathrin Nezik

Kommentar von Ann-Kathrin Nezik

Lesezeit: 2 Min.

Zwei Impfskeptiker: Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. und US-Präsident Donald Trump.
Zwei Impfskeptiker: Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. und US-Präsident Donald Trump.
Kevin Lamarque/Reuters

Der Präsident und sein Gesundheitsminister befeuern die Impfskepsis im Land. Den Preis zahlen nun die Schwächsten.

SZ bei Google bevorzugen

In Pennsylvania sind vier Menschen an Masern gestorben, zwei Erwachsene und zwei Babys, das jüngste wurde nur wenige Tage alt. Der Bundesstaat kämpft mit einem schlimmen Masernausbruch. Im ganzen Land gibt es in diesem Jahr mehr als 3400 Erkrankte, wegen eines Virus, das als ausgerottet galt.

Zur SZ-Startseite

Ebola in Kongo
:„Wenn wir diesen Ausbruch nicht stoppen, wird er der schlimmste von allen sein“

Afrikas oberster Gesundheitspolitiker erklärt, was den Kampf gegen Ebola in Kongo erschwert, welchen Anteil Donald Trump daran hat – und wie der Kontinent endlich unabhängig von Medikamenten aus dem Ausland werden soll.

SZ PlusInterview von Paul Munzinger

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite