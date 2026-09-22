Der Präsident und sein Gesundheitsminister befeuern die Impfskepsis im Land. Den Preis zahlen nun die Schwächsten.

In Pennsylvania sind vier Menschen an Masern gestorben, zwei Erwachsene und zwei Babys, das jüngste wurde nur wenige Tage alt. Der Bundesstaat kämpft mit einem schlimmen Masernausbruch. Im ganzen Land gibt es in diesem Jahr mehr als 3400 Erkrankte, wegen eines Virus, das als ausgerottet galt.