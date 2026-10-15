„Hey Elon Musk, spielst Du wieder Politik mit Deinen Produkten?“ Das fragte der polnische Außenminister Radosław Sikorski am Mittwoch den Tech-Billionär auf dessen Plattform X. Und die ehemalige US-Außenministerin Hillary Clinton forderte Musk auf, die Ukraine nicht aufzugeben.
MeinungKrieg gegen die UkraineEin Blick in die Ukraine offenbart Elon Musks beängstigende Macht
Kommentar von Charlotte Walser
Lesezeit: 2 Min.
Ohne das Satellitennetzwerk Starlink kann sich Kiews Armee der Angreifer nicht erwehren. Das weiß der Tech-Billionär und nutzt den Umstand aus – ganz im Sinne von Donald Trump.
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