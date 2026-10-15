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MeinungKrieg gegen die UkraineEin Blick in die Ukraine offenbart Elon Musks beängstigende Macht

Kommentar von Charlotte Walser

Lesezeit: 2 Min.

Space-X-Chef Elon Musk und US-Präsident Donald Trump nach einem Treffen im Weißen Haus.
Space-X-Chef Elon Musk und US-Präsident Donald Trump nach einem Treffen im Weißen Haus.
KENT NISHIMURA/AFP

Ohne das Satellitennetzwerk Starlink kann sich Kiews Armee der Angreifer nicht erwehren. Das weiß der Tech-Billionär und nutzt den Umstand aus – ganz im Sinne von Donald Trump.

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„Hey Elon Musk, spielst Du wieder Politik mit Deinen Produkten?“ Das fragte der polnische Außenminister Radosław Sikorski am Mittwoch den Tech-Billionär auf dessen Plattform X. Und die ehemalige US-Außenministerin Hillary Clinton forderte Musk auf, die Ukraine nicht aufzugeben.

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SZ PlusVon Sebastian Gierke

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