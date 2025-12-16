Zum Hauptinhalt springen

MeinungUSAJetzt hat Trump selbst für seine Verhältnisse einen neuen Tiefpunkt erreicht

Portrait undefined Peter Burghardt

Kommentar von Peter Burghardt, Washington

Lesezeit: 2 Min.

„Wie ein Geisteskranker“ habe sich der nun ermordete Hollywood-Regisseur Rob Reiner benommen, behauptete US-Präsident Donald Trump in einem Post. Reiner hatte zu seinen Kritikern gehört.
„Wie ein Geisteskranker“ habe sich der nun ermordete Hollywood-Regisseur Rob Reiner benommen, behauptete US-Präsident Donald Trump in einem Post. Reiner hatte zu seinen Kritikern gehört. (Foto: Jose Luis Magana/AP)

Nie zuvor gab es in Washington einen Präsidenten mit einer derart menschenverachtenden Sprache. Doch seit seinem Post über den ermordeten Regisseur Rob Reiner regt sich Widerstand, sogar von unerwarteter Seite.

Donald Trump muss schon besonders abstoßende Worte finden, damit einer seiner Beiträge noch unangenehmer auffällt als sonst. Seit Jahren wirft er mit rassistischen und anderweitig beleidigenden Sätzen um sich, die USA haben sich leider daran gewöhnt. In der amerikanischen Geschichte gab es wahrscheinlich nie zuvor einen Präsidenten mit einer derart egomanen, erbärmlichen und menschenverachtenden Sprache.

Zur SZ-Startseite

LiveUSA
:Trump reicht Milliardenklage gegen BBC ein

Mehrere US-Medien melden, dass die Klageschrift bei einem Gericht in Florida eingegangen sei. Hintergrund ist der Streit über eine TV-Sendung.

Alle Entwicklungen im Liveblog

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite