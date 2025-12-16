Donald Trump muss schon besonders abstoßende Worte finden, damit einer seiner Beiträge noch unangenehmer auffällt als sonst. Seit Jahren wirft er mit rassistischen und anderweitig beleidigenden Sätzen um sich, die USA haben sich leider daran gewöhnt. In der amerikanischen Geschichte gab es wahrscheinlich nie zuvor einen Präsidenten mit einer derart egomanen, erbärmlichen und menschenverachtenden Sprache.
MeinungUSAJetzt hat Trump selbst für seine Verhältnisse einen neuen Tiefpunkt erreicht
Kommentar von Peter Burghardt, Washington
Nie zuvor gab es in Washington einen Präsidenten mit einer derart menschenverachtenden Sprache. Doch seit seinem Post über den ermordeten Regisseur Rob Reiner regt sich Widerstand, sogar von unerwarteter Seite.
Live
USA:Trump reicht Milliardenklage gegen BBC ein
Mehrere US-Medien melden, dass die Klageschrift bei einem Gericht in Florida eingegangen sei. Hintergrund ist der Streit über eine TV-Sendung.
