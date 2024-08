Den Mann aus Minnesota als Running Mate von Kamala Harris hatte kaum jemand auf dem Zettel. Am Ende schien kaum ein Weg an ihm vorbeizuführen.

Kommentar von Boris Herrmann

Kamala Harris hat sich einen exzellenten Vizepräsidentschaftskandidaten ausgesucht. Tim Walz, der Gouverneur von Minnesota, hat in kürzester Zeit bewiesen, dass er ein schlagfertiger Redner ist, die Parteibasis der Demokraten begeistern kann und im Wahlkampf funktioniert. Noch vor wenigen Tagen hatte ihn kaum jemand auf dem Zettel, erst übers Wochenende stieg er in den Kreis der Favoriten auf, am Ende schien kaum noch ein Weg an ihm vorbeizuführen. Das allein schon ist eine große Qualität in dem kürzesten Wahlkampf der jüngeren Geschichte. Harris brauchte jemanden, der auf Knopfdruck liefert.