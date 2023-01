Kommentar von Peter Burghardt, Washington

Nun ist Amerika also doch noch mit einem Speaker aufgewacht und mit vereidigten Abgeordneten. Der 118. Kongress kann mit historischer Verspätung seine Arbeit aufnehmen, nachdem die Repräsentanten seit Dienstag 14-mal vergeblich versucht hatten, ihren Sprecher zu wählen. In der 15. Runde kratzte Kevin McCarthy von der republikanischen Mehrheit mitten in der Nacht jene Stimmen zusammen, die ihm Feinde aus der eigenen Partei zuvor vier Tage lang verweigert hatten. Sein Wahlsieg in der Verlängerung ist allerdings kein Triumph, sondern ein Debakel.