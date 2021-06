Kommentar von Stefan Kornelius

Die Prince of Wales hat der britischen Marine nicht unbedingt Glück gebracht. Das gewaltige Schlachtschiff wurde im Januar 1941 in Dienst gestellt, im Mai versagten seine Geschütze im Kampf gegen das Schlachtschiff Bismarck, und im Dezember versenkten japanische Flugzeuge den Koloss vor der Küste Malaysias. In der Zwischenzeit jedoch, im August 1941, unterzeichneten US-Präsident Franklin D. Roosevelt und der britische Premier Winston Churchill an Deck des Schiffes eine Deklaration, die als Atlantik-Charta bekannt wurde. 15 Monate später wurde Joe Biden geboren.