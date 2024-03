Mit seiner Rede zur Lage der Nation steigt der US-Präsident in den Wahlkampf ein. Und macht klar: Donald Trump ist noch längst nicht am Ziel.

Kommentar von Peter Burghardt

Falls es einen Startschuss für den Wahlkampf von Joe Biden gebraucht hat, seine Rede zur Lage der Nation war's. Während dieser State of the Union sah und hörte man einen alten Kämpfer. Da war ein Präsident, der die USA gegen Angriffe von innen und außen schützen will. Sein Bild vom Kampf um die Seele Amerikas ist nicht neu, aber genau darum geht es, so pathetisch das klingen mag. Es geht um die Frage, ob die USA ein demokratischer Rechtsstaat und ein verlässlicher Verbündeter bleiben.