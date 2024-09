Kommentar von Peter Burghardt

Wenn es ein Gesicht für das bisherige Scheitern der amerikanischen Friedensinitiative in Nahost gibt, dann vielleicht das von Hersh Goldberg-Polin. Beim ansonsten so rauschenden Parteitag der Demokraten kürzlich in Chicago leuchtete auf dem Bildschirm das Porträt des verschleppten US-Israelis, seine Eltern baten in einer bewegenden Rede um die Freilassung ihres schwer verletzten Sohnes. Jetzt wurde er tot aufgefunden, kürzlich samt fünf weiteren Geiseln ermordet von der Hamas. Sind die Bemühungen der Amerikaner nun am Ende, oder kann Washington den Druck noch einmal erhöhen?