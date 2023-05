Von Peter Burghardt

War das nun doch wieder die übliche Show in Amerika? Demokraten und Republikaner streiten über das Schuldenlimit, ihre Anführer begegnen sich wie bei "High Noon", und kurz vor dem Knall geht doch alles gut aus, bis zur nächsten Folge? So war es bisher immer, das amerikanische Duell ums Geld ist ein Klassiker. Ob der Showdown diesmal auch so endet, das wird sich in dieser Woche im US-Kongress zeigen, es sieht zum Glück nicht schlecht aus.