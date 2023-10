US-Präsident Joe Biden lässt keinen Zweifel an seiner Unterstützung für Israel, das sollte jetzt auch sein Besuch in Tel Aviv zeigen.

Krieg in Nahost, Krieg in der Ukraine und ein Haufen Probleme zu Hause: Joe Biden will mit einem gewaltigen Hilfspaket dagegenhalten. Das ist richtig und birgt eine große Chance für ihn.

Kommentar von Peter Burghardt

Benjamin Netanjahu hat Joe Biden auf dem Flughafen von Tel Aviv innig umarmt, der US-Präsident hielt in einer Hand noch seine Sonnenbrille. So ging sie los, die wahrscheinlich schwierigste Mission in Bidens Amtszeit. Diese Reise in der Air Force One war noch heikler als vor Monaten die Nachtfahrt nach Kiew.