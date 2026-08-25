Sein Finanzminister plant Sanktionen gegen alle Länder, die noch Geschäfte mit Teheran machen, doch will er erst mal mit diesen Ländern reden. Er hat offenbar Respekt - vor China und seinen Wählern.

Es sollte ein „D-Day“ werden, eine Operation wie die Landung der Alliierten an den Stränden der Normandie, die 1944 das Ende des Zweiten Weltkriegs einleitete. So hatten es US-Präsident Donald Trump und sein Finanzminister Scott Bessent vollmundig angekündigt. Nur heißt der Gegner diesmal nicht Nazi-Deutschland, sondern Iran. Die Schlacht wollten sie statt mit militärischen Mitteln mithilfe von wirtschaftlichen Sanktionen schlagen.