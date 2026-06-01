Donald Trump hat in den kommenden Wochen und Monaten ein paar Termine, da käme ihm ein Ende seines erfolglosen Iran-Krieges gelegen. Mitte Juni feiert der US-Präsident seinen 80. Geburtstag und Anfang Juli den 250. Geburtstag der USA, für ihn offenbar mehr oder weniger dasselbe. Die Fußball-WM beginnt, das größte Sportereignis der Welt. Und im November stehen dann die Zwischenwahlen an.
MeinungUSADer vermeintliche Dealmaker lässt sich von der Islamischen Republik vorführen
Kommentar von Peter Burghardt
Lesezeit: 2 Min.
Das Iran-Debakel von US-Präsident Donald Trump zeigt, welch miserable Strategen und Verhandler er und seine Vertrauten sind. Es ist unwahrscheinlich, dass eine neue Vereinbarung vorteilhaft für Washington ausfällt.
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