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MeinungUSADer vermeintliche Dealmaker lässt sich von der Islamischen Republik vorführen

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Kommentar von Peter Burghardt

Lesezeit: 2 Min.

In seiner Selbstüberschätzung dachte der oberste Amerikaner, er werde mit Iran so schnell fertig wie mit Venezuela.
In seiner Selbstüberschätzung dachte der oberste Amerikaner, er werde mit Iran so schnell fertig wie mit Venezuela. Evan Vucci/Reuters

Das Iran-Debakel von US-Präsident Donald Trump zeigt, welch miserable Strategen und Verhandler er und seine Vertrauten sind. Es ist unwahrscheinlich, dass eine neue Vereinbarung vorteilhaft für Washington ausfällt.

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Donald Trump hat in den kommenden Wochen und Monaten ein paar Termine, da käme ihm ein Ende seines erfolglosen Iran-Krieges gelegen. Mitte Juni feiert der US-Präsident seinen 80. Geburtstag und Anfang Juli den 250. Geburtstag der USA, für ihn offenbar mehr oder weniger dasselbe. Die Fußball-WM beginnt, das größte Sportereignis der Welt. Und im November stehen dann die Zwischenwahlen an.

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