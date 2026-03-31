Donald Trumps Sinn fürs Pompöse entsprechend haben die USA ihre Mission gegen Iran „Epic Fury“ genannt, Epische Wut. Derjenige unter Europas Regierungschefs, der seinen Unmut über den Krieg nicht nur in diplomatischen Zirkeln äußert, sondern auch öffentlich, ist Spaniens sozialistischer Premier Pedro Sánchez. Doch ein guter Teil seiner Taktik ist ebenso einer Mission geschuldet. Der Mission Wiederwahl.