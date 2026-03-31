Donald Trumps Sinn fürs Pompöse entsprechend haben die USA ihre Mission gegen Iran „Epic Fury“ genannt, Epische Wut. Derjenige unter Europas Regierungschefs, der seinen Unmut über den Krieg nicht nur in diplomatischen Zirkeln äußert, sondern auch öffentlich, ist Spaniens sozialistischer Premier Pedro Sánchez. Doch ein guter Teil seiner Taktik ist ebenso einer Mission geschuldet. Der Mission Wiederwahl.
MeinungSpanienHauptsache, der Premier ist gegen Trump
Kommentar von Patrick Illinger
Lesezeit: 1 Min.
Regierungschef Pedro Sánchez sperrt seinen Luftraum für US-Flugzeuge auf dem Weg Richtung Iran. Das tut er nicht nur, weil er gegen den Krieg des Präsidenten ist.
Lesen Sie mehr zum Thema