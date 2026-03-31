Zum Hauptinhalt springen

MeinungSpanienHauptsache, der Premier ist gegen Trump

Portrait undefined Patrick Illinger

Kommentar von Patrick Illinger

Lesezeit: 1 Min.

Er weiß, was die Leute hören wollen: Pedro Sánchez, spanischer Premierminister.
Er weiß, was die Leute hören wollen: Pedro Sánchez, spanischer Premierminister. Concha Ortega Oroz/Concha Ortega Oroz/EUROPA PRESS/

Regierungschef Pedro Sánchez sperrt seinen Luftraum für US-Flugzeuge auf dem Weg Richtung Iran. Das tut er nicht nur, weil er gegen den Krieg des Präsidenten ist.

Donald Trumps Sinn fürs Pompöse entsprechend haben die USA ihre Mission gegen Iran „Epic Fury“ genannt, Epische Wut. Derjenige unter Europas Regierungschefs, der seinen Unmut über den Krieg nicht nur in diplomatischen Zirkeln äußert, sondern auch öffentlich, ist Spaniens sozialistischer Premier Pedro Sánchez. Doch ein guter Teil seiner Taktik ist ebenso einer Mission geschuldet. Der Mission Wiederwahl.

Zur SZ-Startseite

MeinungKrieg gegen Iran
:Die Nutzung der Air Base Ramstein sollte nicht infrage gestellt werden

SZ PlusKolumne von Peter Müller
Portrait undefined Peter Müller

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite