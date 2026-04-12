Jetzt ist es ihm angeblich also egal, ob sich die Iraner auf einen Deal einlassen. „I don’t care“, sagt Donald Trump plötzlich. Wohlgemerkt derselbe Trump, der noch vor einigen Tagen damit drohte, die gesamte iranische Zivilisation auszulöschen – falls dieser Deal nicht zustande kommen sollte. Man könnte nun sagen: Das ergibt alles keinen Sinn mehr. Aber das würde vorausetzen, dass es zuvor zumindest eine Spur von Sinn ergeben hätte. Und das stimmt nicht.