Willkommen im Zirkus Trump: Es geschieht Erstaunliches und Wunderliches. Dazu haarsträubende Sensationen. Und während das Publikum zittert und bibbert, tapst der Clown durch die Manege und bringt die Menschen gleichzeitig zum Lachen und zum Weinen. Applaus, Applaus und nochmals Applaus!
MeinungUSA und IranHaarsträubende Sensationen – willkommen im Zirkus Trump
Kommentar von Tomas Avenarius
Lesezeit: 3 Min.
Es gibt ein Friedensabkommen. Es gibt doch kein Friedensabkommen. Es ist aber quasi fertig. Es kann doch noch dauern. Was für ein Spektakel! Am Ende werden die USA eher nicht die Sieger sein.
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