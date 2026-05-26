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MeinungUSA und IranHaarsträubende Sensationen – willkommen im Zirkus Trump

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Kommentar von Tomas Avenarius

Lesezeit: 3 Min.

Hat er etwas zu flüstern, das von Bedeutung wäre? Der Mann mit der Amtsbezeichnung „Präsident“ am Freitag auf einem Flugplatz in New Jersey.
Hat er etwas zu flüstern, das von Bedeutung wäre? Der Mann mit der Amtsbezeichnung „Präsident“ am Freitag auf einem Flugplatz in New Jersey. BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Es gibt ein Friedensabkommen. Es gibt doch kein Friedensabkommen.  Es ist aber quasi fertig. Es kann doch noch dauern. Was für ein Spektakel! Am Ende werden die USA eher nicht die Sieger sein.

Willkommen im Zirkus Trump: Es geschieht Erstaunliches und Wunderliches. Dazu haarsträubende Sensationen. Und während das Publikum zittert und bibbert, tapst der Clown durch die Manege und bringt die Menschen gleichzeitig zum Lachen und zum Weinen. Applaus, Applaus und nochmals Applaus!

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Als das Verhältnis zwischen den USA und Iran zerbrach, war John Limbert mittendrin. 444 Tage lang hielt das islamische Regime ihn als Geisel. Aber wer meint, dass Trumps Bomben eine Genugtuung für ihn sind, irrt sich gewaltig.

SZ PlusVon Peter Burghardt

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