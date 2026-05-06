„Du musst dich nicht für den Krieg interessieren – der Krieg interessiert sich für dich.“ Der Satz stammt angeblich von Leo Trotzki, trifft die Sache aber auch ohne die zweifelsfreie Urheberschaft des sowjetischen Revoluzzers und Kriegskommissars. Jeder versteht, dass der amerikanisch-israelische Angriff auf die Islamische Republik von militärischer Arroganz und politischem Wunschdenken geprägt ist und nicht von strategischer Weitsicht. Die Iraner liegen nicht am Boden, sondern führen sich auf wie die Herren über die Straße von Hormus. Zum Leidwesen aller anderen Staaten der Region und der halben Welt.