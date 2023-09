Kommentar von Fabian Fellmann

Der erste Schritt ist vollzogen: Das Weiße Haus hat sechs Milliarden US-Dollar freigegeben, die Iran gehören und auf Konten bei südkoreanischen Banken eingefroren waren. Teheran hat im Gegenzug fünf US-Geiseln, die seit bis zu zehn Jahren in berüchtigten Gefängnissen des Regimes saßen, in Hausarrest verlegt, in den nächsten Tagen sollen sie freikommen. Joe Biden muss sich für den Handel harte Kritik gefallen lassen. Der US-Präsident zahle "Lösegeld an den schlimmsten Terrorismus-Sponsor der Welt", schimpfte Tom Cotton, republikanischer Senator aus Arkansas.