Seinen neuesten Angriff auf Iran stellt Donald Trump als Investition in eine sichere Zukunft dar: Iran könne mit Atomraketen „bald“ US-Territorium erreichen, und dies müsse er verhindern, sagte der US-Präsident am Samstag, um seine Attacke auf die Islamische Republik zu rechtfertigen. Ein Präventivschlag also, um einem gefährlichen Regime die Mittel für Erpressung und Zerstörung zu verwehren - obwohl keinerlei unmittelbare Gefahr für die USA besteht.