Diese Bilder gehen um die Welt. Schon wieder. Ein Video, das zeigt, wie maskierte Männer im Dienst des Staates auf einen am Boden liegenden Mann einschlagen und eintreten. Dann fallen Schüsse. Der Mann, ein 37-jähriger US-Bürger, ist tödlich getroffen, er soll bewaffnet gewesen sein. Abgedrückt hat diesmal ein Beamter der Grenzschutzbehörde.