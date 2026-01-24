Zum Hauptinhalt springen

MeinungUSAEs wird immer schlimmer, das alles muss ein Ende haben

Kommentar von Charlotte Walser

Lesezeit: 1 Min.

Ein Beamter nach dem Einsatz von Tränengas in Minneapolis.
Ein Beamter nach dem Einsatz von Tränengas in Minneapolis. (Foto: Abbie Parr/AP)

Erneut haben Bundesagenten einen Menschen getötet. Sie sollen auch einen fünfjährigen Jungen benutzt haben, um seinen Vater festzunehmen. Stoppen lassen sich diese Einheiten nur, wenn sich Gesellschaft und Politik in der Breite widersetzen.

Diese Bilder gehen um die Welt. Schon wieder. Ein Video, das zeigt, wie maskierte Männer im Dienst des Staates auf einen am Boden liegenden Mann einschlagen und eintreten. Dann fallen Schüsse. Der Mann, ein 37-jähriger US-Bürger, ist tödlich getroffen, er soll bewaffnet gewesen sein. Abgedrückt hat diesmal ein Beamter der Grenzschutzbehörde.

