Diese Bilder gehen um die Welt. Schon wieder. Ein Video, das zeigt, wie maskierte Männer im Dienst des Staates auf einen am Boden liegenden Mann einschlagen und eintreten. Dann fallen Schüsse. Der Mann, ein 37-jähriger US-Bürger, ist tödlich getroffen.
MeinungUSADie ICE-Agenten sind außer Kontrolle
Kommentar von Charlotte Walser
Lesezeit: 1 Min.
Erneut haben Agenten der US-Einwanderungsbehörde einen Menschen getötet. Sie sollen auch einen fünfjährigen Jungen benutzt haben, um seinen Vater festzunehmen. Das alles muss ein Ende haben.
