Kommentar von Peter Burghardt

Was für ein Parteitag der amerikanischen Demokraten, wer hätte das vor einem Monat gedacht. Damals sah es so aus, als würde der Republikaner Donald Trump ins Weiße Haus durchmarschieren, jetzt ist da dieses Gefühl, das vielen bekannt vorkommt. 2008 stieg Barack Obama zum ersten afroamerikanischen Präsidenten der USA auf – 16 Jahre später will Kamala Harris nun die erste Präsidentin werden, als Tochter eines Vaters aus Jamaika und einer Mutter aus Indien. Yes, she can, sagt Obama. Wirklich?