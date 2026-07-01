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MeinungUrteil des Obersten GerichtshofesTrump scheitert an der Gewaltenteilung

Kommentar von Charlotte Walser

Lesezeit: 1 Min.

Schon im Mai 2025 demonstrierten Menschen vor dem Obersten Gerichtshof in Washington für das Beibehalten des Geburtsrechts, das allen in den USA geborenen Kindern automatisch die Staatsbürgerschaft verleiht.
Schon im Mai 2025 demonstrierten Menschen vor dem Obersten Gerichtshof in Washington für das Beibehalten des Geburtsrechts, das allen in den USA geborenen Kindern automatisch die Staatsbürgerschaft verleiht. Jacquelyn Martin/AP/dpa

Der US-Präsident ist in seiner Amtszeit bisher auf wenig Widerstand gestoßen. Doch nun beweisen die obersten Richter mit ihrer Entscheidung zum Geburtsrecht, dass sie nicht der verlängerte Arm der Regierung sind.

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Die USA haben das System als Erste dauerhaft eingeführt: die Gewaltenteilung, die vorsieht, dass sich Exekutive, Legislative und Justiz gegenseitig kontrollieren, damit keine der Staatsgewalten zu viel Macht erlangt. Aber funktioniert dieses System in den USA noch? Seit Donald Trump seine zweite Amtszeit angetreten hat, gibt es Anlass zu Zweifel.

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Die US-Staatsbürgerschaft per Geburt bleibt Verfassungsrecht:  Wer in den USA zur Welt kommt, wird weiterhin automatisch Bürger des Landes – egal, ob die Eltern eine Aufenthaltserlaubnis haben.

Von Charlotte Walser

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