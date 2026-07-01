Der US-Präsident ist in seiner Amtszeit bisher auf wenig Widerstand gestoßen. Doch nun beweisen die obersten Richter mit ihrer Entscheidung zum Geburtsrecht, dass sie nicht der verlängerte Arm der Regierung sind.

Die USA haben das System als Erste dauerhaft eingeführt: die Gewaltenteilung, die vorsieht, dass sich Exekutive, Legislative und Justiz gegenseitig kontrollieren, damit keine der Staatsgewalten zu viel Macht erlangt. Aber funktioniert dieses System in den USA noch? Seit Donald Trump seine zweite Amtszeit angetreten hat, gibt es Anlass zu Zweifel.