Europa muss aufhören mit dem Wehklagen – und sein Schicksal in die Hand nehmen

Werfen wir, um zu verstehen, was da los ist in der Welt auf beiden Seiten des Atlantiks, einen Blick ins Buch der Bücher. Trost werden wir dort kaum finden. Aber vielleicht Erkenntnis. Das Evangelium nach Matthäus, Kapitel 25, Vers 30: „Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis; da wird sein Heulen und Zähneklappern.“