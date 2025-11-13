Jetzt erst einmal tief durchatmen. Nein, die E-Mails von Jeffrey Epstein, die nun in den USA veröffentlicht wurden, beweisen gar nichts. Jedenfalls beweisen sie nicht mehr, als man ohnehin schon über Donald Trump und seine Beziehung zu dem Mädchenfänger und verurteilten Sexualstraftäter Epstein weiß. Ja, die beiden waren best buddies, machten auf Partys in New York und Florida sicherlich nicht sonderlich geschmackvolle Witze, umgaben sich mit jungen Frauen, auch in Bikinis. Und sie haben sich zerstritten, lange bevor Trump sich anschickte, die Vereinigten Staaten auf den Kopf zu stellen. Und lange bevor Epstein wegen seiner kriminellen Machenschaften belangt wurde.