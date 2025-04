Donald Trump hat diesen Mittwoch zum „Tag der Befreiung“ erklärt. Man fragt sich, von wem oder was der Präsident die USA befreien will. Sein Land gehört zu den reichsten Industrienationen. Doch in Trumps Weltbild sind die USA nicht die größte Volkswirtschaft der Erde, sondern ein Staat, der von fremden Handelsmächten ausgebeutet wird. Was für eine Verdrehung der Realität. Gingen die USA zur Therapie, und man müsste ihnen dringend dazu raten, würde der behandelnde Psychologe eine Täter-Opfer-Umkehr diagnostizieren.