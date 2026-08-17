Was man aus den vielen, bisweilen wirren, manchmal unwissenden oder auch boshaften Nachrichten des US-Präsidenten an die Welt herauslesen kann, ist unter anderem, dass er eine Schwäche für Typen hat, die er für stark hält. Putin imponiert ihm, vor Xi Jinping dienert er herum und sogar Kim Jong-un, der vor allem dafür bekannt ist, sein Volk Hunger leiden zu lassen, findet er irgendwie gut, weil der sich vor gar nichts zu fürchten scheint.