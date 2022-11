Donald Trump, ehemaliger US-Präsident, verkündet in seinem Anwesen Mar-a-Lago, dass er bei der Präsidentenwahl 2024 erneut Präsident werden will.

Kommentar von Christian Zaschke

Dass Donald Trump sich erneut zum republikanischen Kandidaten für die Präsidentschaft der USA ausgerufen hat, ist für die Demokratische Partei beides: Segen und Fluch. Kein anderer Politiker bringt demokratische Wähler so verlässlich an die Urnen. Trump hat sich zudem in den vergangenen Jahren als verlässlicher Verlierer erwiesen. Seine Basis steht treu zu ihm, aber es sieht so aus, als lehne die Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner ihn entschieden ab.