Donald Trump hatte schon eine gute halbe Stunde vor dem Kongress gesprochen, als er sein Lieblingswort zum ersten Mal aussprach. Mit den Zöllen habe alles funktioniert, wie es sollte, behauptete Trump. Aber leider sei dann etwas „sehr Bedauerliches“ und „Enttäuschendes“ passiert. Damit meinte er natürlich das Urteil des Obersten Gerichtshofs. Die Richter des Supreme Court haben vor wenigen Tagen die Gegenzölle gekippt, mit der er die Welt überzogen hatte. Es war die bislang größte Niederlage seiner zweiten Amtszeit. Und Trump hat sich davon offenbar noch nicht erholt.