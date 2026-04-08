Man kennt Donald Trump inzwischen. Er poltert, er droht, er ändert die Meinung. So ist er eben, der 47. Präsident der Vereinigten Staaten. Er verbreitet unpräsidiale Beiträge auf sozialen Medien. Er bricht Gesetze, geschriebene und ungeschriebene. Und er überschreitet Grenzen.
MeinungDonald TrumpWer droht, eine Zivilisation auszulöschen, darf nicht damit durchkommen
Kommentar von Charlotte Walser
Lesezeit: 2 Min.
Der US-Präsident hat schon viele Grenzen überschritten, aber er ist auch schon gestoppt worden. Nach den wüsten Drohungen gegen Iran stehen vor allem die Republikaner in der Pflicht.
Krieg in Nahost:Ein Tag wie eine tickende Zeitbombe
Drei, zwei, eins, Deal. Nach der vereinbarten Waffenruhe zwischen den USA und Iran kann die Welt durchatmen. Bis die nächste Deadline kommt.
Lesen Sie mehr zum Thema