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MeinungDonald TrumpWer droht, eine Zivilisation auszulöschen, darf nicht damit durchkommen

Kommentar von Charlotte Walser

Lesezeit: 2 Min.

Ein Mann mit Trump-Maske demonstriert am 7. April vor dem Weißen Haus in Washington gegen den den Iran-Krieg.
Ein Mann mit Trump-Maske demonstriert am 7. April vor dem Weißen Haus in Washington gegen den den Iran-Krieg. BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Der US-Präsident hat schon viele Grenzen überschritten, aber er ist auch schon gestoppt worden. Nach den wüsten Drohungen gegen Iran stehen vor allem die Republikaner in der Pflicht.

Man kennt Donald Trump inzwischen. Er poltert, er droht, er ändert die Meinung. So ist er eben, der 47. Präsident der Vereinigten Staaten. Er verbreitet unpräsidiale Beiträge auf sozialen Medien. Er bricht Gesetze, geschriebene und ungeschriebene. Und er überschreitet Grenzen.

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