MeinungUSADie Opfer haben es verdient, dass Epsteins Welt schonungslos ausgeleuchtet wird

Portrait undefined Peter Burghardt

Kommentar von Peter Burghardt, Washington

Epstein Files
Epstein Files (Foto: Collage: Florian Gmach; Fotos: DPA, Reuters)

Von immer mehr Prominenten erfährt man nun, wie eng sie mit dem verstorbenen Sexualverbrecher waren. Das kann Karrieren beenden, aber es ist richtig.

Mehr als drei Millionen neue Epstein-Dokumente, was steht da alles drin? Die schiere Menge an Fotos, Videos und Papieren ist erschlagend, weshalb eine komplette Beurteilung dieser Tranche aus dem US-Justizministerium noch schwerfällt. Zumal die Behörde eigentlich im Besitz der doppelten Menge an Material sein wollte und man sich fragt, wo denn der Rest bleibt.

