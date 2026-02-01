Mehr als drei Millionen neue Epstein-Dokumente, was steht da alles drin? Die schiere Menge an Fotos, Videos und Papieren ist erschlagend, weshalb eine komplette Beurteilung dieser Tranche aus dem US-Justizministerium noch schwerfällt. Zumal die Behörde eigentlich im Besitz der doppelten Menge an Material sein wollte und man sich fragt, wo denn der Rest bleibt.