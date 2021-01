Von Daniel Brössler

Wenn es am Tag der großen, fast grenzenlosen Erleichterung eine Gewissheit geben müsste, dann die, dass in Deutschland niemand mit Anstand und bei Verstand dem 45. Präsidenten der USA eine Träne nachweinen wird. Donald Trump hielt wenig von alten Verbündeten, und besonders wenig hielt er von Deutschland. Er strafte es mit Beschimpfungen, mit Drohungen und mit Richard Grenell, den er als Botschafter seiner Boshaftigkeit nach Berlin schickte. Die Deutschen haben allen Grund einzustimmen in den globalen Stoßseufzer der Demokraten, nachdem nun endlich Joe Biden eingezogen ist ins Weiße Haus, das nun wieder auf dem "Fundament gemeinsamer Überzeugungen" steht, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel es formuliert.

Die Washingtoner Feier der Demokratie hat viele, auch in Deutschland, gerührt. Wie lange aber wird es dauern, bis der eine oder die andere insgeheim Jahren nachtrauern wird, die schrecklich waren, aber eben auch schrecklich bequem? Trump mit all seinem Hass und Irrsinn verlangte der deutschen Politik oft nicht viel mehr ab, als in Deckung zu gehen. Mit Joe Biden wird es anders werden. Für ihn wird Berlin eine der ersten Adressen werden auf der Suche nach Unterstützern. In Trumps Welt reduzierten sich Bündnisverpflichtungen auf das, was sich in Dollar ausdrücken lässt. Biden wird von Deutschland viel mehr verlangen, als das alte Versprechen zu halten, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen.

China, Russland, der Kampf der Systeme - es warten riesige Aufgaben

So sehr wie kein Präsident der vergangenen Jahrzehnte wird Biden angewiesen sein auf Verbündete, die weit hinauswachsen über die Rolle des Juniorpartners. Das hat mit der enormen Aufgabe des moralischen und wirtschaftlichen Wiederaufbaus in den USA selbst zu tun. Es hängt aber auch zusammen mit einer geopolitischen Lage, die nur noch wenig gemein hat mit der Zeit unmittelbar nach dem Kalten Krieg. Sie ist geprägt vom Aufstieg Chinas, den Kraftspielen Russlands, einer mittlerweile oft beschriebenen Konkurrenz der Großmächte, aber auch der Selbstbehauptung der Demokratien im Kampf der Systeme. Für Trump als Verächter der Demokratie war dieser Kampf uninteressant, Biden aber wird ihn führen wollen - auch und vor allem mit den Europäern.

Damit beginnt eine Reise auf direktem Wege hinaus aus der deutschen Komfortzone, in der gute Geschäfte das gute Gewissen nicht zu trüben scheinen. Meisterlich hat es Angela Merkel verstanden, ihre schützende Hand sowohl über den Kremlkritiker Alexej Nawalny zu halten als auch über den großen Pipeline-Deal mit dem Kremlkonzern Gazprom. Mit China hat sie kurz vor Ende der deutschen EU-Ratspräsidentschaft und dem Amtsantritt Bidens noch schnell ein Investitionsabkommen klargemacht - und so dafür gesorgt, dass Chinas Machthaber sich Kritik an ihrer drakonischen Hongkong-Politik nicht allzu sehr zu Herzen nehmen.

Für die deutsche Politik bieten sich nun zwei Möglichkeiten. Sie kann das Durchwurschteln unter neuen, sympathischeren Vorzeichen fortsetzen. Sich freuen, dass US-Soldaten nicht abgezogen werden. Aufatmen, nicht mehr pausenlos beschimpft zu werden. Die Berechenbarkeit genießen, die wieder einkehrt in die Beziehungen. Und ansonsten abwarten, was Biden überhaupt zu Wege bringt. Es ist dies eine sichere Methode, die eine Chance zu verpassen, an die viele schon gar nicht mehr geglaubt haben. Bidens Appell, sich zusammenzuraufen, reicht weit über Amerika hinaus. Jetzt ist die Zeit, eine Allianz für Demokratie und Vernunft zu schmieden. Ohne sie wird die Welt nicht die sein, in der die Europäer nach der Pandemie gerne leben möchten. Ohne sie wird jeder wirklich wichtige Kampf verloren werden - auch der ums Klima.